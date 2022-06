Voor wie zich afvroeg wat er maandagavond aan de hand was in Zeist: een elektrische bus reed de busremise aan de Huis ter Heideweg in. Maar niet echt. De brandweer hield een oefening met de korpsen in Zeist, Den Dolder, Soesterberg en Bunnik.

De ravage was enorm. Meerdere voetuigen werden geraakt door de bus. Door de klap brak er ook nog brand uit in de bus, dat doorsloeg naar het dak. Verschillende personen raakten bekneld. De bedrijfsleider verongelukte in de haast op de weg, nadat hij tegen een bushalte reed en gekneld raakte in het voertuig. De brandweer schaalde op naar zeer grote brand. De korpsen Zeist, Den Dolder, Soesterberg en Bunnik kwamen ter plaatse voor hulpverlening en het blussen van de brand. Utrecht Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Utrecht