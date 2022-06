Het predicaat excellent is een beloning voor scholen die goed onderwijs bieden en zich onderscheiden van andere scholen. "Excellent worden is knap, maar excellent blijven is minstens zo knap", zegt de woordvoerder van de Inspectie voor Onderwijs. "Zeker gezien de omstandigheden van het lerarentekort en na een periode van coronamaatregelen."

In januari hebben 55 scholen en schoolsoorten het predicaat al mogen ontvangen. Dat waren de eerste uitreikingen in twee jaar tijd door de coronacrisis. Nu hebben nog eens veertien basisscholen, acht scholen in het speciaal onderwijs en 21 schoolsoorten in het voortgezet onderwijs te horen gekregen dat ze (opnieuw) zijn geselecteerd. Na de toekenning mogen scholen zich drie jaar lang 'excellent' noemen.

OBS Overvecht mag zichzelf al sinds 2013 excellent noemen. "Het is een bezegeling van ons harde werk en we zijn trots op ons team", vertelt directrice Nelleke Brouwer. "We bleven ondanks corona en de personeelstekorten toch focussen op de inhoud van het onderwijs."

Het excellentiegebied van de school is de samenwerking met verschillende partners en de verbinding die de school daardoor creëert in de regio. De partners van de school zijn onder andere de ouders van leerlingen, maar bijvoorbeeld ook de Bibliotheek Utrecht en de gemeente. "Door als één geheel te zorgen voor een goede leeromgeving, wordt die alleen maar beter. Dat is in het voordeel van onze leerlingen ."

De komende drie jaar heeft de school het predicaat nog in handen, maar is niet van plan om het er daarna bij te laten. "Op het moment dat je zoiets aanvraagt, geeft het motivatie en kracht om goed door te blijven werken. Het werkt als een soort stok achter de deur."