Ze zijn overigens nog niet op bezoek geweest in Bilthoven, de boze boeren met hun tractoren. Maar sinds de boerenprotesten in 2019 en 2020, toen duizenden boeren naar De Bilt kwamen en sommige probeerden op te rukken naar het gebouw van het RIVM, is De Bilt op alles voorbereid.

"Die dranghekken tegenover het gemeentehuis in Bilthoven staan daar als voorbereidende maatregel voor als het boerenprotest van afgelopen woensdag zich zou uitbreiden naar onze omgeving", reageert een woordvoerder van de gemeente De Bilt.

Ook voor maandag kondigden boeren protestacties aan, maar waar die zouden plaatsvinden, dat werd niet bekendgemaakt.

In 2019 en 2020 kwamen boeren massaal naar De Bilt om te demonstreren tegen het stikstofbeleid dat in hun ogen is gebaseerd op onjuiste modellen van het RIVM. In 2019 was dat nog per trekker, een jaar later werd dat verboden en kwamen de boeren met auto's naar De Biltse Rading.

Op de Antonie van Leeuwenhoeklaan, waar het RIVM zetelt, waren de boze boeren niet welkom, omdat dat gebouw altijd bereikbaar moet blijven. In de gebouwen van het RIVM spelen zich vitale processen af, zoals de ontwikkeling van vaccins en antigiffen. Ook is er een mobiel laboratorium dat in geval van nood altijd moet kunnen uitrukken.

Toch probeerde een groepje boeren destijds het gebouw met trekkers te bereiken. Dat kon toen door ingrijpen van politie en militairen worden verhinderd. Een jaar later werd een dag voor het protest in De Bilt een gebouw naast het gemeentehuis in brand gestoken.

De Antonie van Leeuwenhoeklaan is sindsdien uitgerust met roadblocks en heeft eenrichtingsverkeer.