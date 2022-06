Een scooterrijder op de Lange Viestraat werd gesnapt tijdens het rijden op een fietspad en het bedienen van een mobiele telefoon. Ondanks een stevige waarschuwing ging de man kort daarna opnieuw in de fout.

De agenten kregen hem in het vizier en zetten de achtervolging in. De bestuurder probeerde te ontsnappen, maar eindigde op het politiebureau met een stapel bekeuringen.

In de binnenstad van Utrecht is het verboden om met een scooter op het fietspad te rijden, waarschuwt de politie nogmaals op Instagram. Een bestuurder die deze regel overtrad werd vrijdagavond weggestuurd met een reprimande. Maar vijf minuten later ging de man wederom in de fout.

Cameratoezicht ontdekte dat de scooterrijder wegreed over het fietspad. "Uiteindelijk kwamen collega's op de Blauwkapelseweg achter de snorfiets te zitten. Hierop werd een stopteken gegeven." De bestuurder probeerde te ontsnappen en reed 43 kilometer per uur, terwijl 25 kilometer per uur is toegestaan. De man reed zichzelf klem in een hofje. Vervolgens werd hij samen met zijn tweewieler meegenomen naar het politiebureau.

Daar kreeg hij vijf bekeuringen, onder andere voor het negeren van een stopteken en een snelheidsovertreding. Tevens werd zijn snorfiets voorzien een zogenoemde WOK-status, dit betekent dat het voertuig opnieuw gekeurd moet worden door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).