De schoolwoningen aan het Merantihout en het voormalige wijkcentrum De Vuurtoren aan de Zijdemos in Houten worden nog deze maand in gebruik genomen voor de opvang van Oekraïners. De noodzakelijke verbouwing is nagenoeg klaar, aldus Houtens burgemeester Gilbert Isabella.

Straks komen daarmee 130 plekken 'vaste' plekken beschikbaar voor Oekraïense vluchtelingen die nu vooral bij particulieren thuis worden gehuisvest. "Wij hopen dat er meer rust zal optreden in deze volgende fase van opvang'', schrijft Isabella in een brief aan de gemeenteraad.