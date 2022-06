De identiteit van de overleden man die woensdagochtend werd gevonden op het Pieterskerkhof in Utrecht is bekend. Het gaat om een 22-jarige Utrechter, meldt de politie. De doodsoorzaak is vooralsnog een raadsel.

De politie weet wél iets meer van wat het slachtoffer in de nacht van dinsdag op woensdag gedaan heeft. De Utrechter reed woensdagochtend om 3.30 uur op zijn fiets weg vanaf de Jansbar op het Janskerkhof. De man had een zwarte korte broek aan, witte schoenen en een lichtkleurige hoody om zijn middel. Twee uur later werd het slachtoffer gevonden. Omstanders probeerden de man nog te reanimeren, maar het mocht niet baten. Wat er in de tussentijd gebeurde, weet de politie vooralsnog niet. De politie zit met veel vragen. Daarom roepen zij getuigen op zich te melden en vragen zij naar eventuele camerabeelden.