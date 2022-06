Het streekvervoer ligt komende maandag plat in meerdere plaatsen in de provincie Utrecht. Dit komt omdat buschauffeurs actie voeren tegen de cao-voorstellen van hun werkgevers. Komende zaterdag voeren chauffeurs al actie in andere delen van het land.

De chauffeurs staken maandag in de plaatsen Bunnik, Amersfoort, Nieuwegein, Wijk bij Duurstede, Zeist en Utrecht. Welke lijnen er die dag niet rijden, is nog niet bekend. Waarschijnlijk wordt dat op de dag zelf pas duidelijk, zegt vervoerder U-OV: "Dat hangt af van welke buschauffeurs gaan staken, dat weten we nu nog niet." Bestuurder van het FNV Streekvervoer Lutz Kressin, pleit voor een betere cao: "De streekvervoerbedrijven willen alleen maar goedkoper en efficiënter, waardoor de chauffeurs steeds minder verdienen en de werkdruk torenhoog is. Ze komen daardoor steeds moeilijker rond en het ziekteverzuim is gigantisch. Die spiraal moet doorbroken worden met een betere cao." Geen akkoord In februari braken de werkgevers de cao-onderhandelingen af en kwamen plots met een eindbod. "Daar moesten de medewerkers het mee doen. Het was een karig bod en is dus door onze leden weggestemd'', aldus Kressin. Als reactie stuurde de FNV de oorspronkelijke eisen. Omdat de werkgevers daar niet over wilden praten, wordt er sinds mei door het hele land gestaakt voor een betere cao. De leden van het FNV geven aan dat de stakingen door gaan totdat er een betere cao klaarligt.