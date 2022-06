De hondenbelasting in Houten heeft zijn langste tijd gehad. Het nieuwe gemeentebestuur wil de 'blaftaks' afschaffen, zo staat in het eerder deze week gepresenteerde coalitieakkoord. Onder meer ook IJsselstein wil de belasting afschaffen.

In de 'oude' gemeenteraad van Houten tekende zich al een meerderheid af voor het afschaffen van deze belasting. Op aandringen van de fractie van Houten Anders! zou er een onderzoek komen naar de voor- en nadelen van afschaffing, die dan mogelijk per 1 januari 2023 een feit zou kunnen worden. Een definitief besluit moest echter genomen worden door de gemeenteraad in nieuwe samenstelling ná de gemeenteraadsverkiezingen van maart jongstleden.

Schoon en veilig

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders in Houten treedt dinsdag aanstaande aan. De wethouders worden geleverd door inwonerspartij ITH, NatúúrlijkHouten, VVD en SGP. Deze partijen zeggen er 'nadrukkelijk voor te kiezen' een beroep te doen op inwoners om de eigen leefomgeving schoon en veilig te houden. Ook zij vinden hondenbelasting heffen niet meer van deze tijd. De partijen willen ook niet extra investeren in het groenonderhoud, dat wordt gestabiliseerd op het huidige niveau.