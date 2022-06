Utrecht onderzoekt samen met enkele woningbouwcorporaties hoe huiseigenaren kunnen meeliften op renovatieprojecten. Beide partijen kunnen hier voordeel bij hebben, denk aan doorlopende daklijnen en -dakaansluitingen.

Bij het verduurzamen van hun eigen bezit mogen corporaties wettelijk gezien direct betrokken particuliere eigenaren 'ontzorgen' door ze mee te laten doen. Dit wel op voorwaarde dat dit voor de corporatie geen extra kosten met zich meebrengt.

Het komt er dan op neer dat de corporatie de kosten mag dragen van het projectmanagement of de gemeenschappelijke vergunningaanvraag. De investeringskosten in de woning zijn voor rekening van de eigenaar.

Enkele pilots

De gemeente Utrecht is samen met Mitros en Portaal gestart met enkele pilots om uit te zoeken wat de beste mogelijkheden zijn van verduurzaming van (rijtjes)woningen die deels in handen zijn van de corporaties en deels van particulieren. Onder meer in de Hanrathstraat en omgeving en de Groen van Prinstererstraat in de wijk Zuilen wordt geëxperimenteerd met het collectief en tegelijkertijd opknappen en verduurzamen van huur- en koopwoningen.