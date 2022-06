De gemeente Utrecht gaat komende maand honderd asielzoekers opvangen in de sporthal Hoograven en de aangrenzende sportkantine. Het gaat om crisisnoodopvang waarmee Utrecht wil helpen de enorme druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel tijdelijk te verlichten.

De sporthal wordt hiervoor een maand beschikbaar gesteld. Er worden mannen, vrouwen en gezinnen opgevangen. Het gaat om vluchtelingen die erop wachten in Ter Apel hun asielprocedure te kunnen starten. De sporthal moet per 1 augustus weer beschikbaar komen voor het reguliere sportseizoen.

De verschillende veiligheidsregio's hebben van het kabinet het klemmende verzoek gekregen elk tweehonderd crisisnoodopvangplekken in te richten voor asielzoekers die nu nog verblijven op de centrale aanmeldlocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Daar is sprake van schrijnende situaties waarbij in de woorden van het Utrechts gemeentebestuur de opvang van vluchtelingen 'onder de humane grens is gekomen'.

Als mensenrechtenstad vindt Utrecht het haar morele taak deze vluchtelingen tijdelijke opvang te bieden. Het gaat hier niet om Oekraïense vluchtelingen, zij worden elders in de stad opgevangen. Omwonenden worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst, maandagavond aanstaande.