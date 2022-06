Meerdere patiënten van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein blijken de besmettelijke VRE-bacterie bij zich te dragen. Dit is een bacterie die ongevoelig is voor bepaalde antibiotica. Dat maakt een eventuele infectie moeilijker behandelbaar.

Het gaat om tenminste zes mensen. Twee van hen lagen al om andere medische redenen op de IC, anderen liggen op de afdeling cardiologie. De besmette patiënten worden verpleegd in isolatie. De VRE-bacterie, wat staat voor vancomycine en amoxicilline resistente Enterococcus faecium, komt voor in de darmen. Je kunt het bij je dragen zonder iets te merken en het ook vanzelf weer kwijtraken. Daarnaast hoef je er niet ziek van te worden: verzwakte mensen hebben een grotere kans op een infectie door de bacteriën. Het lastige is dat de bacteriën resistent zijn voor bepaalde antibiotica. Daardoor is het moeilijker behandelbaar áls er een infectie optreedt. "Het zijn geen bacteriën waar mensen meteen aan overlijden, maar je wil natuurlijk ook niet dat mensen zieker worden dan ze al zijn", zegt woordvoerder Sandra van Dulmen van het St. Antonius Ziekenhuis. Geïsoleerd verpleegd Daarom worden de patiënten met VRE geïsoleerd verpleegd. Ook wordt er extra schoongemaakt op de afdelingen, worden andere patiënten ook gescreend en informeert het ziekenhuis patiënten die in een bepaalde periode op de betreffende afdelingen hebben gelegen. Met de getroffen patiënten gaat het vooralsnog goed, zegt Van Dulmen. Daarnaast is het nog altijd veilig in het ziekenhuis, verzekert ze. De bacterie legt alleen nóg een extra druk op de beperkte capaciteit. "Inhaalzorg van corona, ziekteverzuim, een arbeidstekort en mensen die op vakantie gaan. Het rooster rond krijgen, is lastig nu. Maar het lukt nog wel." Elke dag wordt er een puzzel gelegd: "We kijken kritisch: kunnen we iedereen helpen die voor een behandeling is ingepland?" Utrecht Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Utrecht