Reizigers hebben er jaren op moeten wachten, maar vanaf 9 juli kun je per tram in één ruk de 27 kilometer tussen IJsselstein en de Uithof afleggen. De lange wandeling op Utrecht Centraal is dan niet langer nodig.

Het heeft ruim drie maanden aan werkzaamheden en miljoenen euro's gekost, maar 9 juli is het zover. Dan wordt de nieuwe tramhalte Nieuwegein City feestelijk in gebruik genomen én kunnen reizigers zonder overstap vanuit Nieuwegein Zuid en IJsselstein Zuid naar Utrecht Sciencepark (De Uithof) reizen. Voor Utrechters is het al eerder feest: vanaf 2 juli rijdt de tram weer tussen P+R Westraven en Utrecht Sciencepark. In de avond en in het weekend rijdt de tram tot Utrecht Centraal en doordeweeks kunnen IJsselsteiners en Nieuwegeiners uitstappen bij P+R Science Park. Sluitstuk van de werkzaamheden De provincie Utrecht heeft de afgelopen periode de laatste werkzaamheden in het Stationsgebied Utrecht CS afgerond. Daarnaast heeft ze gewerkt aan de vernieuwing van de trambaan en de halte Nieuwegein City. Dat laatste is het sluitstuk van de werkzaamheden die sinds eind februari werden uitgevoerd. In het centrum van Nieuwegein ging het om een nieuwe trambaan van zo'n 500 meter, met een moderne halte die aansluit op de ontwikkeling van het nieuwe stadshart. Hier worden ruim 460 nieuwe woningen gebouwd. Je stapt er uit bij de winkels van Cityplaza. Aan de overzijde van het spoor, richting de Zuidstedeweg, komt in 2025 nog een nieuw busstation. Om de ingebruikname van de trambaan te vieren, worden de nieuwe tramhalte en het busstation omgedoopt tot Nieuwegein City. Routes De routes van de trams gaan er als volgt uitzien:

- tram 20: Nieuwegein-Zuid - Utrecht CS - Science Park

- tram 21: IJsselstein-Zuid - Utrecht CS - Science Park

- tram 20: Nieuwegein-Zuid - Utrecht CS - Science Park

- tram 21: IJsselstein-Zuid - Utrecht CS - Science Park

- tram 22: Utrecht CS - Science Park Vanaf maandag 11 juli rijden tram 20 en 21 samen acht keer per uur. Tram 22 rijdt pas weer aan het einde van de zomerdienstregeling.