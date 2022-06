Een symfonieorkest, een bigband, koren en twee solisten zijn al hard aan het oefenen. Wie zin in een muzikaal uitje heeft, kan zaterdag terecht bij het Rijnhuizen Concert in Nieuwegein.

De kade van de Herenstraat staat die avond helemaal in het teken van muziek. Volgens de organisatie belooft het een afwisselend programma met bekende muziek te worden. "Waarbij u vanzelf gaat meehummen en af en toe wordt uitgenodigd om uit volle borst mee te zingen."

Herenstraat

De muziek wordt gemaakt door het Nieuwegeins Amateur Symfonieorkest, de Indigo Bigband en het vrouwenkoor refreshSing. De solisten van de avond zijn mezzosopraan Lisa Defeyter en zanger Ed Carree.

Het evenement vindt plaats van 20.00 tot 22.00 uur. Vanaf 19.00 uur kun je een plekje bemachtigen op de kades van de Herenstraat, tussen Het Sluisje en de Armensteeg.

Gratis

De organisatie vraagt het publiek om niet met de auto te komen. "Kom lopend of met de fiets!" Toch met de auto? Parkeren kan in de wijken achter de Herenstraat. Alleen het laatste stukje moet nog worden gelopen.

Het concert is gratis te bezoeken. Voor mensen die geen trap kunnen lopen of die naast iemand in een rolstoel willen zitten, staan er houten bankjes op het fietspad.