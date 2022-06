Wie straks bij tropische temperaturen een duik in een buitenbad wil nemen, kan nog niet terecht bij zwembad Merwestein in Nieuwegein. Waar de deuren naar buiten normaal gesproken rond april of mei opengaan, houdt de organisatie ze nu tot 9 juli gesloten.

Het is nog even wachten tot Nieuwegeiners, en alle mensen uit omstreken die hier ook naartoe trekken, weer buiten kunnen zwemmen. Pas over twee weken kan de eerste duik met de zon in de rug worden genomen. Waardoor dat komt, is gissen. De organisatie is niet bereikbaar voor commentaar. Onderbezetting Wellicht heeft het te maken met het gebrek aan personeel. Wie het zwembad belt, krijgt eerst een bandje te horen: 'Vanwege onderbezetting kan het langer duren voor een medewerker u te woord kan staan', zegt een vrouwenstem. Merwestein is niet het enige zwembad dat het moeilijk heeft. Buitenbaden zoals Bosbad Leersum trokken al aan de bel; daar werden de toegangsprijzen met 50 procent verhoogd en is de temperatuur van het water een paar graden lager vanwege de huidige gasprijzen.