Ze moesten er door corona lang op wachten, maar maandagmiddag was daar eindelijk het feest voor 1.500 cliënten van zestien Utrechtse zorginstellingen.

In de Jaarbeurs ging het dak eraf tijdens het optreden van volkszanger Frans Duijts, waren er workshops parachutespringen, bloembinden en konden bezoekers zich laten masseren of een gezichtsbehandeling ondergaan.

Feestlocatie

Het hele Beatrixtheater was voor een dag omgebouwd tot een grote feestlocatie voor FUIF, het Fantastisch Utrecht Inclusief Festival. Het FUIF-feest is de winnaar van de actie Win de Jaarbeurs voor 1 dag, van RTV Utrecht en De Jaarbeurs. Uit honderden inzendingen werd het idee van Marjan van Lexmond gekozen. "Echt fantastisch. Dit is een droom van heel veel cliënten."

De droom van Marjan van Lexmond van ADSU (16 samenwerkende zorgorganisaties) was om de Jaarbeurs voor één dag open te stellen voor de meest kwetsbare Utrechtse burgers. Corona gooide echter roet in het eten. Vandaag werd het wachten beloond.