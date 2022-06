De waterschappen in Nederland hebben als taak onze voeten droog te houden, maar die opdracht wordt vanwege de klimaatverandering een steeds grotere uitdaging, die bovendien vraagt om steeds grotere investeringen. Om hier aandacht voor te vragen, fietsen vandaag waterschappers uit het hele land mee met de ClimateClassic, een fietstocht van Breda naar Groningen.

Vanochtend trok de karavaan met 1200 deelnemers door de provincie Utrecht. De fietstocht volgt de NAP-nullijn en die is niet zomaar gekozen: als we niets doen, luidt de stelling, loopt hier straks de nieuwe kustlijn. En bij die constatering tekenen de waterschappen aan dat zonder hun gemalen en dijken dit nú al het geval zou zijn.

De ClimateClassic is een initiatief van Cycling4Climate. Dat organiseert fietsevenementen met als doel bewustwording rond de klimaatcrisis te vergroten en tegelijk mensen op een leuke manier in beweging te brengen.

Dagelijks bestuurslid Els Otterman van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in Houten nam het initiatief om met de waterschappen op de route mee te fietsen: "Als waterschappen hebben we al elke dag te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Denk aan perioden van langdurige droogte en extreme hoosbuien. Die gaan in de toekomst alleen nog maar vaker voorkomen."

Klimaatbeloften

De schappen investeren miljoenen in het onderhoud van dijken, water, gemalen, stuwen, sluizen en rioolwaterzuiveringen. Ondertussen dringt zich steeds nadrukkelijker de vraag op hoe de verdere opwarming van de aarde kan worden tegengegaan.

Bij de carpoolplek aan de A2 bij Nieuwegein droeg bestuurslid Marc Laeven van waterschap Rivierenland het estafettestokje (een bidon met daarin klimaatbeloften) over aan het team van De Stichtse Rijnlanden. In Bilthoven werd het stokje drie kwartier later overgedragen aan weer het volgende waterschapsteam, dat van Vallei en Veluwe.

Elk teamlid fietst ook mee voor een persoonlijk klimaatdoel, bijvoorbeeld minder vlees eten, minder vliegen en/of vaker met de fiets naar het werk.