Utrecht heeft een primeur te pakken. Als eerste stad in Nederland laat zij mbo-studenten toe in de introductieweek. Recentelijk klaagden de mbo-studenten nog dat ze niet welkom waren bij de introductieweken.

Deze doorbraak is voornamelijk te danken aan MBO-sr030, de overkoepelende mbo-studentenraad in Utrecht. De raad werd in de zomer van 2020 opgericht om ervoor te zorgen dat ook mbo-studenten kunnen deelnemen aan bijvoorbeeld de studentensport en de UIT-week. Dat werpt nu dus zijn vruchten af.

Het gaat om een proef waarbij 200 mbo-studenten zich kunnen aanmelden om in groepjes met hbo- en wo-studenten mee te doen aan alle activiteiten van de Utrechtse IntroductieTijd (UIT). De jaarlijkse introductieweek in de Domstad dit jaar start op maandag 15 augustus.

Kloof verkleinen

"We zijn erg blij met dit initiatief van de overkoepelende mbo-studentenraad in de stad", zegt wethouder Dennis de Vries (mbo). "Met deze proef zetten we weer een stap naar het verkleinen van de kloof tussen verschillende soorten studenten. Iedereen moet zich welkom voelen in onze stad, welke opleiding je ook doet."