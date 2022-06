Tijdens doorzoekingen in Utrecht heeft de politie meerdere automatische vuurwapens in beslag genomen. Er zijn vier aanhoudingen verricht. Burgemeester Dijksma heeft een woning aan de Lange Hagelstraat gesloten.

De verdachten - allemaal afkomstig uit Utrecht - kwamen in beeld nadat in een ander justitieel onderzoek reisbewegingen in beeld werden gebracht. Het leidde in Utrecht tot de aanhouding van een 22-jarige en een 37-jarige man. De twee andere verdachten (45 en 47 jaar) werden op Schiphol gearresteerd.

Eén verdachte weer vrij

De 47-jarige verdachte is in vrijheid gesteld. Hij blijft wel verdachte. De andere drie mannen zitten nog vast. Dat burgemeester Dijksma de woning aan de Lange Hagelstraat - vlak bij het Westplein - heeft gesloten is omdat die locatie 'vermoedelijk een faciliterende rol heeft gespeeld in de handel van deze vuurwapens'. De sluiting geldt 'voor een langere periode'.

De politie zegt terughoudend te zijn met details omdat het onderzoek nog loopt. Mogelijk komen nog meer verdachten in beeld en volgen nog meerdere aanhoudingen.