Weggebruikers opgelet! De Catharijnesingel in Utrecht is vanaf vandaag gesloten. Tot en met 17 juli is de weg door de binnenstad voor al het verkeer dicht tussen de Nicolaas Beetsstraat en het Moreelsepark.

Op dat stuk komt een nieuwe rijbaan te liggen. Het is onderdeel van de werkzaamheden aan de Catharijnesingel. Daardoor is het in de zomer mogelijk om langs de singel te lopen en over een nieuw fietspad te fietsen. Ook wordt de weg door de binnenstad een 30 km zone, komen er bomen en lantaarns bij en verandert het wegdek van asfalt naar klinkers. Van vrijdagavond 15 juli tot en met zondag 17 juli is ook het kruispunt Bartholomeusbrug-Nicolaas Beetsstraat-Catharijnesingel afgesloten. Daar komt nieuw asfalt te liggen. Ook worden oversteekplaatsen aangelegd, waar in het najaar beplanting zal komen. Geluidsoverlast Auto's en fietsers worden tijdens de werkzaamheden omgeleid, en voetgangers kunnen over het nieuwe voetpad lopen. De gemeente waarschuwt verder voor geluidsoverlast. Na de zomer start de herinrichting van het stuk Catharijnesingel tussen Hoog Catharijne en het Moreelsepark.