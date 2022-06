Woningcorporatie Portaal is samen met BAM begonnen met het verduurzamen van 116 sociale huurwoningen aan de Ibisdreef in de Utrechtse wijk Overvecht. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden in april volgend jaar klaar zijn.

Meer dan 80 procent van de bewoners stemde in met het plan voor het energiezuiniger en gasloos maken van de portiekflat uit de jaren zestig. Portaal wil de sociale huurwoningen verduurzamen naar label A, zodat de flats de komende veertig jaar mee kunnen. Eerder werden ook al woningen aan de Nigerdreef aangepakt. De woningen in de flat krijgen onder meer betere isolatie en ventilatie, waardoor ze energiezuiniger worden. Zo worden bijvoorbeeld de houten kozijnen vervangen door kunststof kozijnen met nieuw glas. Ook worden de vloeren van de eerste verdieping en de buitenzijde van de gevels geïsoleerd en komt er nieuw metselwerk aan de gevels. De flats in Overvecht zijn aangesloten op stadswarmte. De woningen zijn straks gasloos. Alle woningen krijgen een nieuwe keuken met inductiekookplaat of inductiefornuis inclusief nieuw pannenset. Tijdens de realisatie van de nieuwe keukens, toiletten en badkamers kunnen de bewoners in een logeerwoning verblijven.