Zeker 3750 weidevogelnesten zijn vorig jaar in de provincie door vrijwilligers beschermd. In totaal zetten meer dan 9000 vrijwilligers zich meer dan een half miljoen uren in, voor de natuur maar ook voor cultuur.

Dat blijkt uit de jaarcijfers van stichting Landschap Erfgoed. Hun vrijwilligers onderhielden tientallen kilometers houtwallen, singels, lanen, hagen, bermen en oevers. Maar ook bijna 140 hectare bos en andere natuur werd onder handen genomen in 2021. Ondanks dat het jaar de boeken in gaat als coronajaar met veel beperkingen rond de activiteiten, werd voor 12 miljoen aan maatschappelijke waarde vrijwillig gewerkt. Landschap en Erfgoed heeft als doel heeft om het landschap en het culturele erfgoed in de provincie Utrecht te beschermen, te beheren en te verrijken. De non-profit organisatie doet dit onder meer door verhalen te vertellen, wandelpaden uit te zetten, musea en boeren te helpen en programma's voor het onderwijs te maken. "Het valt niet te onderschatten hoe belangrijk onze vrijwilligers zijn voor het aanzien van onze provincie", aldus Ivo Brautigam directeur van de stichting. Vrijwilligers van zijn stichting vonden vorig jaar bijvoorbeeld ook het eerste kievitsei van Nederland.