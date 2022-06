Als een enorme slang slingert het van het stadskantoor, dwars door Hoog Catharijne en over de Catharijnesingel in Utrecht. Het moet de grootste grafische partituur ter wereld zijn. Een 450 meter lang muziekstuk vormde zaterdag de aftrap van de dag van de componist.

Reizigers op station Utrecht Centraal kwamen zaterdagochtend een verrassing tegen. Een meterslang lint papier met muzieknoten dat vanaf het stadskantoor richting Tivoli slingerde. Martin Fondse, de componist des vaderlands, deed de onthulling van de partituur en gaf vervolgens een mini-concert.

Een partituur is een notenschrift waarmee de componist aan de muzikant laat zien hoe deze moet spelen. Het ruim 450 meter lange exemplaar dat zaterdag door Utrecht slingert, is de langste ter wereld.

De muziek erop is door verschillende componisten gemaakt, waaronder Fondse, Stichting Dutch Composers NOW die hun muziek in emojis uitschreven, maar ook de kinderen van de Utrechtse muziekschool.

Die kinderen gaven ook een, iets minder uitbundig maar net zo goed bekeken, live concert weg onder leiding van een docent. Op deze dag wordt er aandacht besteed aan componisten: "Zij staan nooit zelf op het podium, Maar meer in de schaduw. Wij willen ze graag in het zonnetje zetten", aldus Esther Gottschalk van NOW.