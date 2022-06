Bij de BioWarmte installatie van Eneco in Utrecht Is een grote berg snoeiafval in brand gevlogen. De brandweer is met verschillende wagens uitgerukt naar Lage Weide.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht, ging het om een berg snoeiafval die binnen in het pand in brand was gevlogen. Al kort na het uitbreken, had de brandweer de vlammen onder controle. De hoeveelheid snoeiafval was zo groot, dat er extra personeel wordt ingezet om de berg uit elkaar te halen. Dit om te voorkomen dat deze opnieuw in brand vliegt. De Atoomweg is gewoon open. Alle brandweerwagens staan bij een grote loods op het terrein. In de BioWarmte installatie wordt biomassa (zoals hout) gebruikt om stadswarmte op te wekken.