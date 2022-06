De politie heeft vrijdagavond op de A27 bij Raamsdonksveer twee mannen van 22 en 25 jaar oud aangehouden na een schietincident in Groenekan.

Rond 20.00 uur vrijdagavond kreeg de politie een melding dat er meerdere keren geschoten zou zijn vanuit een auto op de Koningin Wilhelminastraat in Groenekan.

Daarna reden er twee auto's weg richting Overvecht. Eén van de wagens werd gestopt door de politie op de A27 nabij Raamsdonksveer. De twee mannen in de auto, 22 en 25 jaar oud, zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het schietincident.

Hun auto is j in beslag genomen voor nader onderzoek. Het andere voertuig werd niet meer aangetroffen. De politie onderzoekt de betrokkenheid van de twee verdachten bij het incident. Niet bekend is of er iemand gewond is geraakt.