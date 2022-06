Utrechtse scholen kunnen met korting een aantal parkeervergunningen aanvragen voor leraren. Deze maatregel draagt volgens een meerderheid van de gemeenteraad bij aan het terugdringen van het lerarentekort.

Tot voor kort wilde het college van burgemeester en wethouders er niets van weten, korting voor juffen en meesters die met de auto naar hun werk komen. Leraren moesten maar met het openbaar vervoer naar Utrecht reizen of hun auto aan de rand van Utrecht parkeren en een (deel)fiets pakken.

Onder aanvoering van de PvdA besloot een meerderheid van de gemeenteraad donderdagavond dat scholen tegen een gereduceerd tarief een aantal parkeervergunningen mogen aanvragen. Als voorwaarde moeten de scholen een plan maken hoe medewerkers duurzaam van en naar hun werk kunnen reizen.

Gratis

Volgens PvdA-raadslid Ilse Raaijmakers gaat het om 'een noodoplossing' in de strijd tegen het lerarentekort. CDA, DENK, PVV en VVD willen een stap verder gaan en parkeren voor leraren gratis maken in de stad. "Het is onwenselijk dat de gemeentekas wordt gevuld met onderwijsgeld als gevolg van parkeertarieven'', aldus de partijen.

Eerder werd bekend dat Utrechtse basisscholen bijna 80.000 euro per jaar kwijt zijn aan parkeervergunningen. Een meerderheid van de raad ging niet mee in het voorstel voor gratis parkeren voor leraren.