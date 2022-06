De twee mannen die terecht stonden voor hun betrokkenheid bij de dood van Jacky Vermeulen (22) uit Utrecht zijn vrijgesproken. De rechtbank oordeelde dat de verdachten niet onvoorzichtig hebben gehandeld en dat de dood van Jacky hen daarom niet te verwijten valt.

De 22-jarige Jacky kwam twee jaar geleden in de nacht van 23 op 24 mei om het leven tijdens een feestje in Overvecht. Tijdens het feestje ontstond een woordenwisseling tussen Jacky en de andere gasten. Eén van de twee verdachten zou geprobeerd hebben om Jacky te kalmeren, waarna hij een kopstoot kreeg. De tweede verdachte werd door Jacky bij zijn keel gegrepen, waarna een worsteling ontstond tussen Jacky en de twee verdachten.

Uiteindelijk wisten zij Jacky te overmeesteren. Ze hielden ze hem in buikligging in bedwang op het bed, terwijl iemand anders de politie alarmeerde. Toen de politie eenmaal ter plaatse was, bleek Jacky niet meer te ademen.

Niet schuldig

De verdachten, van 25 en 27 jaar oud, stonden terecht voor dood door schuld, maar het OM vroeg vorige maand vrijspraak. Vrijdag oordeelde ook de rechtbank dat de twee mannen niet schuldig zijn. Voor een bewezenverklaring is vereist dat het handelen van de verdachten leidde tot de dood van Jacky én dat zij - in juridische zin - schuld hebben aan het overlijden.

Op basis van getuigenverklaringen en naar aanleiding van de conclusies van deskundigen oordeelde de rechtbank vrijdag dat het handelen van de twee mannen inderdaad leidde tot de dood van Jacky, maar dat de schuldvraag niet bevestigend beantwoord kan worden.

"De rechtbank begrijpt dat de nabestaanden de twee mannen als de daders zien die verantwoordelijk zijn voor het overlijden van Jacky en dat de beslissing van de rechtbank voor hen ook moeilijk te accepteren zal zijn." De nabestaanden van Jacky reageerden vorige maand verontwaardigd op de eis van het OM om de twee verdachten vrij te spreken.