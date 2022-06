De Nieuwegeinse wijk Blokhoeve krijgt een tijdelijke ALDI, nu de realisatie van een definitieve supermarkt nog even op zich laat wachten. De Duitse super komt hier maximaal vijf jaar.

De wijk Blokhoeve Blok West wordt herontwikkeld. Hier komt een nieuw klimcentrum, fitness en er komen nieuwe sociale- en vrije sectorwoningen. Daarnaast komt er een nieuwe ALDI. Maar naar verwachting wordt dit allemaal pas in het voorjaar van 2023 gebouwd.

Eind dit jaar

De bouw van de super komt pas helemaal aan het einde van het proces, omdat de bestaande klimhal pas kan worden gesloopt nadat deze de nieuwe, nog te bouwen, locatie heeft betrokken. Naar verwachting is de nieuwe ALDI er dan ook niet voor 2026. De winkel heeft gevraagd of het mogelijk is om in de tussentijd een tijdelijk filiaal te openen op het braakliggend terrein aan de oostzijde van de grote parkeerplaats aan de Blokhoeve.

Omdat er vanuit bewoners van de nieuwe woonwijk Blokhoeve ook behoefte aan een supermarkt is, heeft de gemeente besloten om hier medewerking aan te verlenen. Het terrein wordt maximaal vijf jaar verhuurd aan ALDI.

Het vergunningstraject start op korte termijn en in het tweede deel van 2022 moet de realisatie plaatsvinden.