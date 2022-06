De U-stal duofiets wordt vanaf 29 juni gelanceerd in Utrecht. De fiets, bedacht door fietsburgemeester Jelle Bakker, is vooral bedoeld voor mensen met een uiteenlopende beperking.

In samenwerking met de fietsburgemeester en de gemeente moet de fiets van U-stal een succes worden. "Als je de verhalen hoort van mensen die al jaren niet meer fietsten en weer even kunnen ervaren hoe het is, dan bevestigt dat voor mij de noodzaak van duo-fietsen in Utrecht", aldus de fietsburgemeester.

De fiets is niet alleen voor mensen met een beperking, maar ook voor mensen die alleen zijn of voor degene die van een babbeltje houden. De vaste locatie van de U-stal Duo-Fiets wordt de stalling Laag Catharijne (Catharijnesingel 28) en de fiets is vanaf 30 juni te reserveren voor een bedrag van 5 euro per dagdeel.