In het Amsterdam-Rijnkanaal bij Maarssen is een overleden persoon aangetroffen. Dat meldt de politie. Zij is bezig het lichaam uit het water te halen.

Daarna wordt onderzoek gedaan naar de identiteit en de toedracht, zo meldt de politie op Twitter. Er is geen sprake van een misdrijf.