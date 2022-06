In een kelder in Utrecht-Noord is woensdag 15 juni voor zo'n zes kilo aan hennep aangetroffen. Waar dat precies gebeurd is, is nog onbekend. De politie heeft één verdachte in de woning aangehouden.

De politie Utrecht-Noord kwam de hennepkwekerij op het spoor na een MMA-melding, een melding op Meld Misdaad Anoniem. Eenmaal aangekomen bij de woning troffen zij in een speciaal uitgegraven kelder voor zes kilo aan hennep aan. De eigenaar van de woning tapte ook nog illegaal stroom af voor de kwekerij. De verdachte is aangehouden en samen met Netbeheerder Stedin heeft de politie de kwekerij stopgezet.