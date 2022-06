De 150 medewerkers van de Serviceorganisatie van McDonald’s Nederland hebben deze week hun intrek genomen in het gloednieuwe hoofdkantoor in Utrecht: het Central Park-gebouw dichtbij Utrecht Centraal.

Het hoofdkantoor bevond zich sinds 2000 aan de Paasheuvelweg in Amsterdam-Zuidoost, maar in het begin van 2020 maakte de fastfoodketen bekend te gaan verhuizen.

Er was veel gedoe over in de Utrechtse politiek. Moet zo'n ongezond restaurant nu wel naar Utrecht toe komen? Maar uiteindelijk besloot wethouder Klaas Verschuure (Economische zaken, D66) de verhuizing niet tegen te houden.

Trainingslocatie

McDonald's neemt haar intrek op de dertiende en veertiende verdieping van Central Park, net boven de stadstuin. Naast een nieuw onderkomen voor de 150 medewerkers van Serviceorganisatie fungeert het kantoor ook als trainingslocatie van de McDonald's Academy, de interne opleiding voor managers van de McDonald's restaurants, en als ontmoetingsplek voor franchiseondernemers, leveranciers en andere relaties.