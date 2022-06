Na twee jaar zonder - vanwege corona - staat op zondag 10 juli weer de SingelSwim in Utrecht op het programma. Dit keer komen niet alleen zwemfanaten aan hun trekken. Er mag ook gekanood en gesupt worden tijdens het evenement.

Het is alweer de zesde editie van de SingelSwim, die door de Utrechtse Stadsbuitengracht voert. Het evenement is in 2015 voor het eerst georganiseerd met het idee om de spierziekte FHSD onder de aandacht te brengen en te bestrijden. Wereldwijd hebben meer dan 870.000 mensen FSHD. In Nederland ligt dit aantal op 2000. Tijdens de vorige editie, in 2019, werd nog 56.000 euro opgehaald voor behandeling van de ziekte.

De SingelSwim is vooral bedoeld voor zwemliefhebbers. Zij kunnen kiezen uit drie verschillende afstanden: 1,2 km, 2 km of het volledige rondje van 5,5 km. Maar dit jaar is er ook voor niet-zwemmers goed nieuws. Er zijn twee nieuwe onderdelen bij gekomen: 5,5 km suppen en kanoën.

Speciaal voor kinderen van 10 tot en met vijftien jaar wordt er ook een KidsSwim georganiseerd van 400 meter en van 800 meter. Daarvoor moet je wel zwemdiploma's A en B op zak hebben en een begeleider moet mee het water in. Ook oud-schaatser Jochem Uytdehaage en openwaterzwemster Susan Houbraken nemen dit jaar een duik in de Singel.