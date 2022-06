In 2021 werden maar liefst 1.251.161 snelheidsboetes uitgeschreven in de provincie Utrecht. Dit en meer blijkt uit een analyse van verzekeringsvergelijkeraar Independer op basis van data van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Zo blijkt uit het onderzoek verder dat in de gemeente Stichtse Vecht de meeste snelheidsboetes werden uitgedeeld, zo'n 512.000 om precies te zijn. Dat komt neer op 1400 boetes per dag, wat het grootste aantal is in de provincie en zelfs in heel Nederland. Utrecht en De Ronde Venen volgen met respectievelijk 318.000 en 126.297 boetes.

Landelijk werden in 2021 in totaal 6,7 miljoen snelheidsboetes uitgeschreven. De meeste overtredingen zijn dus gemaakt in Stichtse Vecht, gevolgd door Rotterdam, Haarlemmermeer, Utrecht en Amsterdam. Deze vijf gemeenten samen waren vorig jaar zelfs goed voor een kwart van alle Nederlandse snelheidsbekeuringen.

In Wijk bij Duurstede werden de minste snelheidsboetes uitgeschreven: hier kregen in 2021 slechts 78 verkeersdeelnemers een boete voor te hard rijden.

De gemiddelde snelheidsoverschrijding van alle bekeuringen in Utrecht was vorig jaar 8,1 kilometer per uur. Maar er zitten een paar uitschieters tussen. Zo wordt in Bunnik over het algemeen het hardst gereden. Daar reden bestuurders gemiddeld 11,3 kilometer per uur te hard. Houten komt op plek twee met 10.4 kilometer per uur te hard en Baarn sluit de top drie af met 10.3 kilometer per uur te hard.

Wat ook een interessant gegeven is, zijn de flitspalen die de meeste boetes hebben binnen gehengeld in de provincie Utrecht. Ook die staan in Stichtse Vecht, langs de N201. Deze twee flitsers, die langs beide richtingen te vinden zijn, hebben vorig jaar 31.422 en 20.210 verkeersdeelnemers beboet voor te hard rijden. De flitspaal bij De Poort van Nieuwegein volgt op plek drie met 18.591 boetes.