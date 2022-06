Meer dan vierhonderd Utrechters hebben zich aangemeld om hun voetafdruk te zetten bij de bomen die herinneren aan 900 jaar Utrecht. Het project 'Verbindingsboom' is bedacht door de jonge kunstenaar Annabel Schouten.

Bomen speelden tijdens haar studie aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht al een belangrijke rol, zegt de 22-jarige Annabel. In haar derde jaar onderzocht ze voor haar project How to become a tree hoe zij zich verhield tot bomen. Het leidde er toe dat ze lange tijd stilstond bij bomen in het bos, om een idee te krijgen hoe het is om een boom te zijn.

Het kunstproject 'Verbindingsboom' is ontstaan rond de tien bomen die de gemeente Utrecht in de tien verschillende wijken plant in het kader van 900 jaar Utrecht. Rond elke boom wil Annabel een plek laten ontstaan om terug te blikken en vooruit te kijken, om verhalen te delen en herinneringen te maken.

Beton

Deze ontmoetingsplekken maakt ze door voetstappen van buurtbewoners in beton af te drukken en deze rondom een boom te leggen, als ware het jaarringen. Het kunstwerk kan elk jaar worden uitgebreid en - afhankelijk van de locatie - groeien tot vijf ringen met voetstappen van nog meer Utrechters. Annabel begeleidt de eerste twee 'ringen'. Daarna hoopt ze dat een school, verzorgingstehuis of bewoners uit de buurt van de bomen het van haar overnemen.

De eerste voetafdrukken zijn begin deze maand gemaakt in het plantsoen aan de Rooseveltlaan ter hoogte van de Prins Clausbrug. Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om mee te doen, zegt de kunstenaar. "Soms zijn het mensen die net in de wijk zijn komen wonen. Maar er zijn ook Utrechters die meedoen omdat ze de voetstappen van hun kinderen vast willen leggen."

Met de gemeente is afgesproken dat de voetafdrukken minimaal tien jaar blijven liggen. Maar Annabel heeft goede hoop dat de ontmoetingsplekken langer blijven bestaan. "De bomen zijn natuurlijk ook niet voor tien jaar geplant."