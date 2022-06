Bij de aanhouding van een winkeldief in Utrecht heeft de politie een enorme slag geslagen. In de auto van een van de verdachten bleek voor een fortuin aan gestolen spullen te liggen. Vooral een artikel bleek populair te zijn.

Agenten hielden na een winkeldiefstal aan de Amsterdamsestraatweg maandag een auto staande, nadat een getuige het kenteken had genoteerd van een vluchtauto. De verdachten hadden de winkel al verlaten maar agenten konden de bestuurder hierdoor alsnog niet veel later aanhouden, aan de hand van dit kenteken.

Bij deze aanhouding zagen agenten vervolgens 'heel veel spullen' liggen in het voertuig, waarschijnlijk allemaal van diefstal afkomstig. Ook de andere verdachte in de auto werd daarom aangehouden. Volgens de politie is vermoedelijk sprake van mobiel banditisme: dieven die via de snelwegen het land doortrekken en van winkel naar winkel gaan om toe te slaan.

In de auto bleken vooral tandenstokers te liggen: honderden exemplaren. Maar ook tandpasta en opzettandenborstels, make-up en andere cosmetica bleken populair. De politie stelt: "Ons rest nu de grote zoektocht, om te achterhalen waar alle goederen vandaan komen."