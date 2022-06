Wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) is en blijft de locoburgemeester van Utrecht. Zij is de eerste vervanger als burgemeester Sharon Dijksma afwezig is. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten.

De 44-jarige Van Hooijdonk is al sinds november 2020 locoburgemeester. Zij nam deze taak toen van Victor Everhardt (D66) over die naar Amsterdam vertrok als wethouder. Tijdens de eerste vergadering van het nieuwe college afgelopen vrijdag is afgesproken dat Van Hooijdonk de eerste vervanger van de burgemeester blijft. Als zowel Dijksma als Van Hooijdonk niet aanwezig zijn, mag wethouder Eelco Eerenberg van D66 optreden als locoburgemeester. De burgemeester is onder meer verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid binnen de gemeente.