Op het balkon van een appartement aan de Ankaradreef in Utrecht is maandagmiddag brand uitgebroken. De vlammen zijn de woning ingeslagen, maar de brandweer had de brand snel weer onder controle.

De bewoners van het appartement en een aantal buren hebben de flat veilig kunnen verlaten. Een ambulance kwam voor de zekerheid ter plaatse, maar niemand hoefde behandeld te worden. De politie heeft de omgeving afgezet om de brandweer de ruimte te geven. De oorzaak van de brand is niet bekend.