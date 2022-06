In een sloot op bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht is een overleden persoon gevonden. Het gaat om een 56-jarige man, bevestigt de politie een dag later.

De man werd zondagmiddag aangetroffen aan de Maarssenbroeksedijk. Kort daarvoor kreeg de politie een melding van een voorbijganger die het stoffelijk overschot had aangetroffen in het water, zo vertelt een woordvoerder. Die melding kwam omstreeks 15.00 uur 's middags binnen. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een 56-jarige man. Over de doodsoorzaak van de man is momenteel nog niets bekend. Wel kan de politie bevestigen dat het niet om een vermist persoon gaat. Het onderzoek is in volle gang, daarom was de weg enige tijd afgezet. Zodra er meer duidelijk is, komt de politie met nieuwe informatie naar buiten.