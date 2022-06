Je hebt nieuwbouwwijken, vinexwijken en bloemkoolwijken. Ook in Utrecht vind je er een: Lunetten.

Het antwoord op die vraag is simpel, dus we vallen maar meteen met de deur in huis. Dit zijn wijken die tussen 1970 en 1990 in Nederland zijn gebouwd en zich kenmerken door een bloemkoolstructuur. Ofwel: wijken waar de plattegrond lijkt op een doorgesneden bloemkool.

Veel bloemkoolwijken hebben een vertakkend stelsel van doodlopende straten en woonerven. Ze worden ook wel woonerfwijken genoemd. Lunetten in Utrecht is een perfect voorbeeld van een bloemkoolwijk.

De opvolger van de bloemkoolwijk is de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra-wijk. Ofwel: de vinexwijk. Ook hier in Utrecht vind je er een, namelijk Leidsche Rijn.