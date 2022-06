In een sloot op bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht is een overleden persoon gevonden.

De overledene werd zondagmiddag aangetroffen aan de Maarssenbroeksedijk. De politie doet onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak. De weg is afgezet vanwege het onderzoek. Utrecht Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Utrecht