Bij een printerbedrijf aan de Zeemanlaan in IJsselstein is zaterdagavond brand ontstaan. Dat gebeurde in een apparaat. De brandweer zette meerdere eenheden in.

Aanvankelijk was namelijk niet duidelijk wat er brandde. De politie zette ook een deel van de straat af om de brandweer de ruimte te geven. De ramen van het bedrijf zijn zwart en er hing veel rook in het gebouw. Inmiddels is de brand uit en kan de brandweer het gebouw ventileren. Daardoor kwam korte tijd meer rook naar buiten. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk.