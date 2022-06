Een poes die deze maand in Utrecht zwaar is mishandeld, is bezweken aan haar verwondingen. De politie is op zoek naar de degene die verantwoordelijk is voor de laffe daad.

De mishandeling vond plaats in de wijk Overvecht, in de omgeving van de Jamaicadreef, aan de noordkant van de wijk. De poes kwam volgens de politie plotseling thuis met 'zeer zware verwondingen', die naar alle waarschijnlijkheid mensenwerk zijn. "Wij vermoeden dat opzet in het spel is geweest." Daarom loopt een 'dringende' zoektocht. Deze moet leiden naar getuigen van de zware mishandeling, die plaats vond op woensdag 1 juni tussen 22.30 en 23.00 uur. De politie spreekt van 'een misdaad' en hoopt dat mensen die meer weten over het incident zich melden, desnoods anoniem. "Neem contact op." Utrecht Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Utrecht