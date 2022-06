Het Gerechtshof in Arnhem heeft één van de vier verdachten die betrokken is bij de moord op het Breukelse papiermannetje geschorst uit zijn hechtenis. De twintigjarige Utrechter blijft verdachte, maar mag zijn proces in vrijheid afwachten. Wel komt hij via een enkelbandje onder elektronisch toezicht te staan. En mag hij tot de inhoudelijke zitting niet in Breukelen komen.

Zijn raadsman Bart van Elst ging in beroep tegen het eerdere besluit van de Utrechtse rechtbank om zijn cliënt - net als een negentienjarige Rotterdammer, een twintigjarige Bunniker en een twintigjarige Utrechter- langer vast te houden. Het Hof honoreerde het appél. Van Elst voerde aan dat de Utrechter gezien moet worden als medeplichtig en niet als medepleger. Juridisch gezien is het eerste een minder zwaar vergrijp als het tweede. Tussen de medeplegers is er een bewuste samenwerking en een gezamenlijke uitvoering van een misdrijf. Is een verdachte medeplichtig dan is zijn rol onderschikt aan die van een ander, en zich niet bewust van het strafbare feit dat gepleegd wordt. Grof geweld Volgens Van Elst wist de Utrechter niet van de plannen om grof geweld te gebruiken bij de woningoverval. Hij stond al lachgas gebruikend buiten aan de Oud Aa in het buitengebied van Breukelen - waar het slachtoffer woonde en zijn papierhandel runde - te wachten op zijn kompanen. "Hij heeft niets van doen met de gewelddadige dood van het slachtoffer. Het is een jongen die het goed doet op school en vanaf het begin opening van zaken heeft gegeven over wat er is gebeurd.''