Je eigen raket van de toekomst bouwen. Dat kan binnenkort: de Kinderwerkplaats van HORNBACH Nieuwegein staat namelijk op zaterdag 18 juni geheel in het teken van Lightyear; de nieuwe bioscoop-hit van Disney & Pixar.

Buzz Lightyear, de actieheld uit Toy Story die is vernoemd naar Buzz Aldrin, heeft sinds binnenkort zijn eigen film te pakken en het is een regelrechte hit. Daarom organiseert de HORNBACH in Nieuwegein een klusmiddag waarbij jonge doe-het-zelvers zelf hun raket van de toekomst in elkaar klussen zoals die van superheld Buzz Lightyear.

De Kinderwerkplaats opent de deuren op zaterdag 18 juni van 10.00 tot 16.00 uur en is geschikt voor kinderen tussen vier en tien jaar oud. Deelname aan de Kinderwerkplaats is gratis.