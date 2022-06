De ANWB krijgt dit jaar meer verzoeken voor fietsen. Daarom vraagt het ANWB Kinderfietsenplan inwoners van Utrecht om fietsen die niet meer gebruikt worden in te zamelen tijdens de actiedagen of aan te melden.

Het ANWB Kinderfietsenplan, opgericht in 2015, stimuleert Nederlanders om hun ongebruikte fiets te doneren aan kinderen die vanwege de financiële situatie thuis geen eigen fiets hebben. Inmiddels zijn er in de afgelopen jaren ruim 50.000 fietsen ingezameld en uitgedeeld aan kinderen. Dat is nu dus ook de bedoeling voor de provincie Utrecht.

Fietsen inleveren kan de hele maand juni bij De Terugwinning aan de Leidsestraatweg in Woerden van dinsdag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 16.00 uur.