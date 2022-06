Utrechtse horecaondernemers hoeven in 2022 geen geld te betalen voor het bijschrijven van de eerste acht leidinggevenden in de horecavergunning. Dat is een voorstel van het Utrechtse college. Het zou ze een leuk bedrag besparen: 1318 euro om precies te zijn.

Hiermee wil het college de door corona zwaar getroffen sector tegemoetkomen. Ook de tarieven voor evenementenvergunningen zijn dit jaar met 50 procent verlaagd. Afhankelijk van de vergunning levert dit een besparing op tot 2714 euro.

Steuntje in de rug

Wethouder Economische Zaken Klaas Verschuure: "Ondernemers in de horeca, cultuur en evenementenbranche zijn hard geraakt door de coronamaatregelen. Zo zijn veel horecaondernemers hun personeel kwijt. Het bouwen aan een nieuw team biedt dan al genoeg uitdaging. Door de tarieven voor evenementenvergunningen te verlagen geven we ook de ondernemers in de cultuur- evenementenbranche een steuntje in de rug."

500.000 euro

De regeling gaat met terugwerkende kracht in en geldt voor heel 2022. Ondernemers die al een vergunning hebben aangevraagd, krijgen het teveel betaalde bedrag vanzelf teruggestort. Er is een budget van 500.000 euro gereserveerd voor de uitvoering van de maatregel. De gemeenteraad besluit later dit jaar over het voorstel.