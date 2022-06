Uit onderzoek van energiebedrijf Zonneplan blijkt dat 39 procent van de inwoners van Utrecht voorstander is van kernenergie, terwijl slechts 20 procent tegen is. Daarmee zijn Utrechters positiever over dit thema dan de gemiddelde Nederlander (32 procent is voor kernenergie).

In Friesland zijn de mensen het minst enthousiast over kernenergie. Daar is slechts 25 procent voor deze vorm van energie; 27 procent is tegen. Ouderen pro-kernenergie Verder valt landelijk op dat mannen een stuk positiever over kernenergie denken dan vrouwen: 45 procent tegenover 19 procent wil het. Het percentage tegenstanders is wel gelijk. Ook komt uit het onderzoek naar voren dat de voorstanders van kernenergie zich voornamelijk in de oudere leeftijdscategorieën bevinden. Van de ondervraagde 70-plussers geeft 45 procent aan voor te zijn. Ter vergelijking: in de categorie 18 tot 29 jaar is slechts 24 procent voorstander. Dit is ook de enige leeftijdscategorie waarin meer mensen tegen dan voor nucleaire energie zijn.