In IJsselstein is woensdagnacht een explosief op een auto ontploft. De auto raakte daarbij flink beschadigd. Volgens de politie gaat het om vuurwerk. Op de auto is ook een brief aangetroffen waarin volgens omstanders een geldbedrag wordt geëist.

Dinsdagnacht werd ook al een explosief op een auto aangetroffen in IJsselstein. Dat gebeurde op de Nasahof, niet ver van de plek waar het afgelopen nacht raak was. Toen betrof het een flesje met groene vloeistof en kwam de Explosieven Ontruimingsdienst ter plaatse om de bom onschadelijk te maken. Vannacht was er dus wel een ontploffing. De voorkant van de auto is flink beschadigd. Omwonenden spreken van een harde knal rond 4.00 uur. De beschadigde auto werd uiteindelijk pas rond 7.30 uur aangetroffen. De politie heeft een deel van de parkeerplaats afgezet voor onderzoek.