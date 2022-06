Ondanks meerdere rechtszaken en meer dan duizend steunbetuigingen is het toch zo ver gekomen: pannenkoekenrestaurant 't Berghuis in Amerongen sluit de deuren. Terreinbeheerder Stichting Utrechts Landschap gaat in zee met een andere horecaondernemer.

'Met ingang van 6 juni 2022 heeft 't Berghuis, dankzij Stichting Utrechts Landschap, haar deuren moeten sluiten', zo klinkt de finale groet op de website van het befaamde pannenkoekenrestaurant. Het is de uitkomst van een jarenlange ruzie over erfpacht. Het begin van de strijd dateert van oktober 2018. Toen maakte terreinbeheerder Stichting Utrechts Landschap bekend dat zij het erfpachtcontract van het bosrestaurant niet wilde verlengen. Volgens de organisatie was er met de toenmalige exploitant geen goede samenwerking mogelijk. Een groep sympathisanten kwam in het geweer en begon een petitie tot behoud van het pannenkoekenparadijs. Deze werd 1.172 keer ondertekend. De eigenaresse stapte naar de rechter, maar werd in het ongelijk gesteld.