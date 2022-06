Een automobilist is afgelopen nacht op merkwaardige wijze met zijn voertuig gecrasht op de A27 bij Groenekan.

Dat gebeurde rond 2.30 uur vannacht, ter hoogte van tankstation Nijpoort. Op onduidelijke wijze is de bestuurder aan de andere kant van de vangrail beland. Mogelijk reed de bestuurder op de afrit van het tankstation en is vervolgens in de berm beland.

De bestuurder is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het voertuig was total loss en is door een bergingsbedrijf weggetakeld.